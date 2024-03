Per la prossima estate il mercato di Bellariva si sposterà nell'area del Lungomare di Vittorio

Per la prossima stagione il mercato estivo del giovedì a Bellariva si sposterà in via temporanea nell'area del Lungomare di Vittorio, da Piazzale Gondar sino a via Lagomaggio. A partire dal 2 maggio e fino alla fine di settembre 2024, in considerazione dell’avanzamento del cantiere e della realizzazione del nuovo tratto del Parco del Mare di Bellariva che collega piazza Gondar e via Siracusa di fronte all’ex Colonia Murri, il tradizionale mercato estivo di Bellariva che insisteva su quell’area si sposterà più a nord, sempre sul lungomare Di Vittorio, fra Piazzale Gondar e via Lagomaggio. Una soluzione, presa in accordo con le associazioni dei commercianti, che manterrà la presenza di tutti i 172 posteggi attivi del mercato riservato ai banchi del settore non alimentare.

Uno spostamento temporaneo dovuto all’avanzamento dei lavori lungo il tratto 6, partiti lo scorso ottobre con l’opera di demolizione e rimozione dell’asfalto e che sono entrati a ritmo serrato nelle fase di posa della pavimentazione in deck per realizzare i camminamenti. Il nuovo lungomare inizierà a prendere fisionomia nel periodo di Pasqua, per poi vedere la conclusione dei lavori entro la fine di giugno quando anche questo tratto del lungomare si presenterà con una passeggiata pedonale in deck a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale con una fascia centrale pavimentata che si svilupperà lungo un percorso sinuoso tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e isole per l’attività fisica all’area aperta. Una nuova distribuzione degli spazi che non risulta più compatibile con lo svolgimento del mercato stagionale estivo di Bellariva del giovedì e che pertanto verrà spostato, in via sperimentale, lungo la direttrice posta più nord del lungomare.

In vista dell’arrivo del Tour de France il 29 giugno, inoltre, il mercato del giovedì di Bellariva verrà sospeso nella giornata di giovedì 27 giugno 2024, al fine di poter consentire agli organizzatori di allestire le attrezzature e gli impianti necessari all’arrivo della tappa.