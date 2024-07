Con l'estate Pronto soccorso in apnea, il Popolo della Famiglia: "I Cau non sono la soluzione"

Il Popolo della Famiglia interviene nel merito delle vicende del pronto soccorso di Rimini, in difficoltà in questo periodo estivo con l'arrivo dei turisti. Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta: "I Cau non sono la sola soluzione per snellire l'accesso ai pronto soccorso. L'esigenza dei cittadini è quello di potersi recare in presenza di una urgenza in un centro che può dare risposte specifiche con visite specialistiche, ovvero servizi che possono essere unicamente erogati dal pronto soccorso".

"Ausl Romagna e la Regione Emilia Romagna incensano ogni giorno i bonifici riportati dai Cau: quello che non dicono è che il personale a disposizione negli ospedali pubblici è sempre di meno e sempre meno specializzato".

Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del Pdf, prosegue: "In molti casi i Cau si trovano inoltre in sedi distaccate dai pronto soccorso: in questo caso un non senso ed un disservizio, dovendo poi smistare il Cau, all'occorrenza, i pazienti al pronto soccorso per visite specialistiche".

"Quella di Rimini è purtroppo una realtà sempre più comune - concludono De Carli e Vitali - di una sanità pubblica vittima di una mala gestione pluriennale. A fronte di stipendi gonfiati per manager, il servizio offerto è sempre più debole, a discapito dei cittadini. E le cifre del debito della sanità regionale sono sempre più allarmanti".