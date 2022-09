L'estate sta finendo, ma Visit Romagna è pronta a scommettere sui grandi eventi di settembre

Vist Romagna si prepara a una nuova, intensa stagione di promozione turistica. Azioni promo-commerciali che si articoleranno per tutto il mese di settembre e successivamente in ottobre con la partecipazione ad alcune delle più importanti fiere e rassegne del settore. Un'occasione per intercettare nuovi segmenti di mercato, interagendo direttamente con gli operatori del comparto turistico e incontrando buyers nazionali e internazionali. Visit Romagna accoglierà il pubblico durante gli eventi con un proprio stand informativo ed espositivo arricchito da video, materiale promozionale e animazione laboratoriale ed enogastronomica.

Primo appuntamento in agenda è quello con l'Italian Bike Festival (Ibf) di Misano Adriatico (9, 10, 11 settembre): il Salone Internazionale della Bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’industria rappresentata da oltre 400 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad Ibf che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità. Non mancheranno factory talk e presentazioni finalizzate al concreto arricchimento di proposte turistiche nell’ambito della mobilità dolce e del cicloturismo.

Saranno presenti 11 operatori specializzati della Romagna con proposte ad hoc legate al cicloturismo, rappresentativi dell’offerta turistica, dei bike hotel, dei gestori di servizi di bike experience.

Negli stessi giorni, prende avvio anche il Salone del Camper di Parma, in programma dal 10 al 18 settembre. Si tratta della manifestazione di riferimento in Italia per tutti gli appassionati del settore, ma non solo: dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio; tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora. Riflettori puntati in particolar modo sulla sezione “Percorsi & Mete” che consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Visit Romagna intende, con questa partecipazione, valorizzare la ricca offerta outdoor di servizi, itinerari, esperienze a cui gli amanti del caravanning e del turismo en plein air sono particolarmente sensibili.

Allo stand dedicato, saranno presenti 15 operatori turistici rappresentativi dell’offerta turistica specializzati sia in ricettivo plen air sia in esperienze outdoor con info point istituzionale per la promozione delle Destinazioni Turistiche. Un’offerta che spazia dai trekking, ai tour d’arte e di cultura, dal relax in riva al mare tra spiagge e pinete, agli itinerari fra castelli, dimore storiche e monasteri e lungo i tanti Cammini spirituali e le antiche Vie del pellegrinaggio, gustando i prodotti tipici e certificati del territorio.

Nell’area espositiva regionale di 128 metri quadrati sono previsti momenti di degustazione di prodotti tipici del territorio.

Le azioni di promo-commercializzazione proseguiranno quindi a Firenze, dal 30 settembre al 2 ottobre, negli spazi del Palazzo dei Congressi, che ospiteranno l'edizione 2022 di tourismA - Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale. Un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Allo stand “Romagna Empire” saranno presenti operatori rappresentativi del mondo del turismo archeologico che si rivolge in particolare al mondo scolastico, culturale e senior e che parteciperanno al workshop internazionale dedicato al turismo culturale con proposte integrate su tutta la Romagna.

Dal 30 settembre al 1 ottobre, ad arricchire il programma del Good Italy Workshop che si terrà a Parma il 2 ottobre, Visit Romagna organizza 2 fam trip per 20 operatori internazionali a tema esperienziale toccando luoghi del gusto di eccellenza della destinazione.