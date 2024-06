L'estate in treno, fino a 140 corse al giorno su Rimini. Diretti anche da Piemonte, Lombardia e Veneto

L’estate in treno: più collegamenti per il mare, nuovi servizi intermodali per muoversi in maniera più confortevole e sostenibile raggiungendo più facilmente le Città d’arte. E il debutto dei collegamenti passanti a servizio dell’area metropolitana bolognese.

Sono alcune delle principali novità e conferme della programmazione regionale di Trenitalia Tper, realizzate con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che entreranno in vigore da domenica 9 giugno con il nuovo orario estivo, già consultabile sui sistemi di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia.

L’offerta estiva per la Riviera Romagnola conferma e integra tutti i treni regionali aggiuntivi proposti lo scorso anno secondo un programma che tocca tutte le località dai Lidi ravennati alla città di Fellini. Fino a 140 corse al giorno da e per Rimini, toccando tutte le località con punte di 5 treni l’ora fra il capoluogo emiliano e la città romagnola e 80mila posti a sedere; in particolare fino a 103 treni collegano Bologna e Rimini, 30 dei quali con relazioni via Ravenna. Tornano i treni Rock dal Piemonte e dal Veneto per collegare le principali città delle due regioni alle spiagge della Riviera Romagnola (otto corse nel fine settimana). E viene confermata l’Orobica Line che quest’anno avrà origine/destinazione da Brescia (e non da Bergamo per lavori sulla tratta). Infine, programmati sei treni in più nei giorni festivi sulla linea Bologna-Ravenna-Rimini.

I dettagli

Il potenziamento del servizio verso la Riviera romagnola si concentrerà in particolare nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore richiesta: fra le 6.30 e le 12 del sabato 25 treni serviranno la tratta fra Bologna e Rimini, mentre la domenica fra le 17 e le 20 saranno 15 quelli in partenza da Rimini verso il capoluogo emiliano.

Ad essere servite dal nuovo orario saranno così tutte le località della costa fra Rimini e Cattolica (fino a 71 fermate a Riccione, 50 a Misano e 71 a Cattolica) e fra Ravenna e Rimini (fino a 43 fermate a Lido di Classe, 44 a Cervia, 44 a Cesenatico, 39 Gatteo a mare, 42 a Bellaria, 41 a Igea Marina e 38 a Rimini Viserba), con collegamenti treni regionali che in parte garantiranno collegamenti diretti non solo con Bologna, ma anche con tutte le località sull’asse della via Emilia fino a raggiungere la Lombardia, e il Piemonte e il Veneto.

Dal Piemonte e dal Veneto alle spiagge della Romagna

Tornano con l’estate i Rock fra Torino e Venezia e la Riviera Romagnola. Otto corse nel fine settimana – quattro il sabato e quattro la domenica – fra Torino, Asti, Alessandria e Voghera e Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Partenze da Torino alle 6.20 e alle 6.50 con arrivo in Riviera in tempo per il pranzo e orari di rientro pensati per sfruttare al massimo anche l’ultimo giorno di vacanza, con arrivo nel capoluogo piemontese alle 20.45 e alle 21.15.

Quattro i collegamenti diretti – due il sabato e due la domenica – fra Venezia, Padova, Terme Euganee, Monselice e Rovigo e Cattolica passando da Ravenna e con fermate a Classe, Lido di Classe-Lido di Savio, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera, Rimini Viserba, Rimini, Rimini Miramare, Riccione e Misano Adriatico. Anche in questo caso gli orari permetteranno l’arrivo sulla costa per l’ora di pranzo (partenza da Venezia S.L. alle 6.46) e rientri con partenze nel primo pomeriggio e arrivo nel capoluogo veneto alle 19.09. L’itinerario predisposto per questi treni offrirà anche un’ulteriore opportunità di raggiungere Ravenna, baricentro del servizio, inserendo la scoperta dei suoi tesori culturali all’interno della vacanza.

Confermata l’Orobica Line

Circolerà anche quest’anno, tutti i giorni dal 9 giugno al 25 agosto, l’Orobica line. Quest’anno la tradizionale coppia di treni regionali per la costa romagnola avrà origine/destinazione a Brescia anziché Bergamo a causa di interventi in corso sull’infrastruttura. Il treno - che fermerà anche a Nogara, Ostiglia, Poggio Rusco e Sermide – partirà da Brescia alle 8.17 per poi raggiungere Ravenna e tutte le località di mare fino a Rimini e Pesaro in tempo per il pranzo. Comodo rientro con partenza da Pesaro alle 16:45 e da Rimini alle 17.20 e arrivo in tarda serata.