Dai festini hard al tribunale, accuse e veleni dopo la separazione della coppia scambista

Dai festini hard al tribunale. È finita in tribunale la disputa tra una coppia che, dopo la separazione, si sono trovati nuovamente davanti al giudice, ma in ruoli decisamente diversi. Dai festini hard si è passati alle accuse di violenze che, una volta cadute, hanno portato a una denuncia per calunnia.

Tutto ruota attorno agli incontri a luce rosse a cui la coppia avrebbe partecipato in passato, sia in casa di amici che in alcuni locali della zona, in cui avvenivano eventi privati per scambi di coppia. Serate perfettamente legali, in cui moglie e marito, magari stanchi e annoiati dalla propria relazione, decidono di trascorrere la notte con altri partner. In questo caso, come raccontano i quotidiani locali, la coppia ha deciso di separarsi, con la donna che, dopo la fine della storia, ha deciso di trasferirsi in un'altra regione.

Con la fine del matrimonio ha però avuto inizio una feroce battaglia legale. La donna ha infatti presentato delle pesantissime accuse nei confronti dell'ex coniuge: maltrattamenti, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Nella denuncia fatta alle forze dell'ordine, l'ex consorte sostiene di essere stata costretta a partecipare agli eventi per scambisti, con l'ex marito che l'avrebbe indotta anche alla prostituzione.

Dopo essere stato sentito dagli inquirenti, l'ex marito ha respinto ogni accusa, dichiarandosi innocente e spiegando che ogni serata avveniva in un clima di assoluta libertà e senza alcun tipo di forzatura. Una versione poi confermata dall'esito delle indagini: la posizione dell'uomo viene archiviata e tutte le accuse nei suoi confronti decadono totalmente. Adesso gli ex coniugi sono tornati nuovamente davanti al giudice, ma i ruoli si sono invertiti: l'uomo, insieme al suo avvocato, ha deciso di passare al contrattacco, denunciando l’ex moglie per calunnia. Il processo proseguirà nella prossima udienza, quando il giudice sentirà i testimoni della difesa e anche la donna, adesso imputata.