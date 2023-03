"Dammi i soldi o ti ammazzo", minacciato per un debito di droga fa arrestare il pusher

Un debito di droga che si aggirava sui 1000 euro ha scatenato le ire del pusher che, per rientrare del denaro, non ha esitato a minacciare di morte il cliente con quest'ultimo che spaventato si è ricolto ai carabinieri facendo arrestare lo spacciatore. A finire in manette è stato un senegalese 33enne che, lo scorso 29 marzo, è stato individuato e bloccato dai carabinieri di Cattolica nel corso di un blitz. Tutto era nato da un giovane assuntore di stupefacenti che, nell'arco di poco tempo, a furia di acquistare a credito dallo straniero aveva visto il proprio debito aumentare di giorno in giorno così come la rabbia del creditore che a tutti i costi voleva rientrare dello scoperto. Da qui, secondo quanto emerso, sarebbero partite dal 33enne una lunga serie di minacce che hanno spaventato sempre più il giovane.

Nel pomeriggio di mercoledì, dietro le insistenze del pusher, la vittima aveva accettato l'incontro col senegalese che aveva l'intenzione di chiudere i conti. All'appuntamento, però, si sono presentati anche i militari dell'Arma e al momento del passaggio di denaro sono entrati in azione fermando il 33enne. Alla vista delle divise lo spacciatore ha fatto resistenza ma, alla fine, è stato bloccato e portato in caserma per le pratiche di rito e poi trasferito in carcere con le accuse di spaccio, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Difeso dall'avvocato Federica Rossi, nella mattinata di venerdì il senegalese è comparso davanti al giudice per la convalida e ha fatto scena muta non volendo raccontare le sue ragione. Il magistrato ha quindi convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del carcere.

Le notizie del 31 marzo

Danni alla fontana di Tonino Guerra per la vittoria agli Europei, la tesi dell'accusa non regge e viene assolto

Tragedia sulle strade, harleysta perde la vita in un drammatico incidente

Inaugurata la "Foresta del mare", tra sardine e altalene un waterfront sempre più a misura di bambino