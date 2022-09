Pretendevano di mangiare gratis, padre e figlio arrestati per estorsione

Sono accusati di estorsione e violenza privata padre e figlio, di 73 e 39 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine, col più giovane che è stato arrestato mentre per l'altro è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima che era obbligata ad accoglierli nel suo locale dove pretendevano di mangiare a sbafo. Ad avviare l'indagine della Squadra mobile della Questura riminese è stata la denuncia dell'imprenditore finito nel mirino dei due che, dopo una lunga serie di soprusi, ha raccontato agli investigatori di come il più giovane vantando una lunga carriera criminale pretendeva di consumare pasti e bevande senza pagare. Il titolare della gastronomia ha spiegato che, se si azzardava a presentare il conto, il 39enne lo minacciava di morte e che in diverse circostanze si era presentato nel locale armato di coltello. Stesse condotte anche per il 73enne che, spalleggiato dal figlio, anche lui pretendeva di non pagare quanto consumava. Dalle indagini è emerso che la vittima non era solo la gastronomia ma, anche, altre attività commerciali nei pressi della prima. Per il 39enne sono quindi scattate le manette con il gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre, per il padre, è arrivato il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore di 300 metri dalle parti offese. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli investigatori della Squadra mobile su eventuali ulteriori vittime dei soggetti nei confronti dei quali è stata eseguita l’ordinanza del giudice.