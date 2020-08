Calciatore kosovaro positivo al Covid, salta il match contro il Tre Penne

Un calciatore kosovaro dello Gjilani, arrivato con la squadra a San Marino per disputare la partita di Europa League contro il Tre Penne giovedì sera, è risultato positivo al Covid-19 e al momento l'incontro è sospeso. La compagine del Kosovo, arrivata in Italia all'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini è ospite del Grand Hotel di San Marino e, al momento, il ragazzo è stato isolato in quarantena nella struttura ricettiva. Secondo quanto emerso, la positività del calciatore è stata accertata al suo ingresso nella Repubblica del Titano tramite tampone. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare la gestione della situazione, nel frattempo la UEFA ha rimandato a data da destinarsi la sfida.

