Europa Verde chiede lumi sulla nuova scuola centralizzata: "Non si hanno notizie sulle risorse"

Europa Verde Rimini chiede lumi sul progetto, denominato “Fa bene” che appare anche nel Dup (Documento unico programmazione) 2021-2023 con copertura economica per l’anno 2022, "ma ancora non si hanno notizie con quali risorse e di quali entità". Si tratta dell'ambizioso progetto per Rimini nord, dove dovrebbe sorgere il nuovo polo scolastico “Fa bene”, che comprenderà una scuola primaria di tre cicli (investimento 8 milioni), quattro sezioni per l’infanzia (2 milioni) e tre cicli di scuola media, per 600 ragazzi (8 milioni), oltre a palestre, aree esterne e campi sportivi.

"Come Europa Verde Rimini - scrivono i rappresentanti in una nota - riteniamo che le scuole, specialmente quelle elementari, siano un presidio fondamentale del territorio. Servono a creare relazioni, a far conoscere ai bambini e ai loro genitori i propri vicini di casa e a creare legami profondi che durano per tutta la vita. Servono, in sintesi, a costruire una comunità. Creare una nuova scuola centralizzata, presumibilmente in sostituzione di quelle di Viserba, Orsoleto e Torre Pedrera penalizza fortemente questi territori. Costruire una scuola in una zona priva di contesto urbano, lontano dai servizi pubblici, raggiungibile solo tramite auto o autobus toglie ai cittadini di Rimini Nord delle opportunità che le scuole distribuite sul territorio invece garantiscono".