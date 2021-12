Europa Verde rinnova il direttivo e punta a essere più presente sul territorio

Europa Verde, federazione della Provincia di Rimini, si è riunita negli scorsi giorni in assemblea per definire la linea politica per i prossimi due anni votando all'unanimità la mozione, frutto anche di un lungo confronto interno avvenuto nelle settimane precedenti, intitolata Ripartiamo dai territori.



Durante la riunione sono stati rieletti con il ruolo di co-portavoce Cesarino Romani e Monica Barogi, mentre il rinnovato direttivo è composto da: Alessia Di Rago, Marco Affronte, Rosanna Rizzo, Alessandro Fuzzi e Simone Biagini. Il ricco dibattito ha evidenziato da una parte quanto in questi due anni sia stato fatto di positivo come ad esempio la crescita costante del partito, il ritorno sulla scena politica alle elezioni amministrative 2021 dove i Verdi si sono presentati col proprio simbolo in coalizione con il centro-sinistra, ma anche quanti e quali siano stati i lati deboli su cui riflettere come gli insoddisfacenti risultati ottenuti alle stesse amministrative e le complicate e persistenti relazioni con gli alleati.



“Dalla discussione è arrivata forte l'indicazione che ora occorre andare avanti ripartendo dal percorso fatto – spiegano i Verdi in una nota - ma aggiustando decisamente la rotta a partire da noi e dai nostri errori ed in questa ottica si è definito come importante obiettivo iniziale quello di ripartire dai territori attivando al più presto gruppi o associazioni comunali in quei comuni o aree vaste che abbiano un buon numero di iscritti ad Europa Verde (per esempio Rimini e Cattolica, ndr)”.