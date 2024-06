Europee e amministrative, chiamati al voto oltre 18mila santarcangiolesi

Sono oltre 18mila gli elettori santarcangiolesi che potranno esercitare il diritto di voto alle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. In occasione delle consultazioni, lo Sportello al Cittadino effettuerà aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e per seguire i risultati in diretta. Nel dettaglio, in 18.248 potranno votare alle elezioni dei membri del Parlamento europeo (8.849 maschi e 9.399 femmine), a cui si aggiungono 270 residenti Aire che esprimeranno la propria preferenza direttamente presso i consolati esteri. Sono 17, invece, i cittadini dell’Unione europea che hanno chiesto di poter votare a Santarcangelo, mentre 6 studenti santarcangiolesi si recheranno i seggi della città di domicilio.



Potranno invece scegliere il sindaco e i consiglieri comunali 18.532 elettori (8.995 maschi e 9.537 femmine), di cui 19 cittadini europei che ne hanno fatto richiesta. Sono 88 i neomaggiorenni che voteranno la prima volta – la più giovane compirà diciotto anni il 7 giugno – mentre sono sei gli ultracentenari: ha compiuto 103 anni l’elettrice più anziana. Dei venti seggi comunali, il seggio 3 alla scuola Pascucci è il più popoloso (1.267 aventi diritto), mentre quello allestito presso il centro civico di Montalbano si conferma quello con il numero minore di elettori.



Chi avesse esaurito o smarrito la tessera elettorale può richiederne una nuova rivolgendosi per tempo allo Sportello al Cittadino (piano terra, lato scala A del Municipio) aperto con orario continuato nelle giornate di venerdì 7 giugno dalle ore 8,30 alle 18, sabato 8 dalle ore 8,30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.