Eurovision 2022: Rimini tra le 5 città finaliste per ospitare l'evento

Bologna, Milano, Torino, Rimini e Pesaro. Sono rimaste in 5: prima erano 17 le città che avevano manifestato interesse inizialmente, poi 11 quelle che hanno inviato il dossier di candidatura. Grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia l'Eurovision Song Contest che si svolgerà a maggio del 2022. Rimini e le altre quattro città avrebbero i requisiti per organizzare e ospitare l'evento. Dalla Rai è stato fatto sapere che "a breve" saranno possibili notizie ufficiali sull'argomento