Evade dagli arresti domiciliari, i Carabinieri lo trovano a spasso nel cuore della notte

Nella nottata tra domenica e lunedì (29 gennaio) i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di evasione, una persona già sottoposta al regime degli arresti domiciliari poiché, alle ore 2.30 circa, a seguito di controllo da parte dei militari, non è stato trovato all'interno della propria abitazione. Lo stesso, fermato dopo circa un'ora nelle vie limitrofe all’abitazione mentre rincasava, non risultava avere alcuna autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ad allontanarsi legittimamente dal proprio domicilio.