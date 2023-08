Evade dagli arresti domiciliari per concedersi un weekend al mare, scoperto dai Carabinieri

Numerosi nel fine settimana gli interventi effettuati dai Carabinieri delle Compagnie di Rimini e Riccione che sono scesi in campo con un dispositivo capillare, intensificato in particolar modo nelle ore notturne. Arrestato un cittadino italiano, di origini campane che, seppure sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, liberatosi dal dispositivo, ha pensato di raggiungere la riviera per il weekend, venendo tuttavia rintracciato dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica che, dopo aver accertato la sua posizione, lo hanno condotto presso il carcere di Rimini a disposizione dell’Autorità Ggudiziaria.

Si registra un arresto per furto, presunto responsabile un cittadino italiano di origini lombarde che è stato sorpreso da un Carabiniere libero dal servizio a rubare due cellulari e carte di credito a tre turisti. E’ stato bloccato dai colleghi immediatamente allertati e giunti sul posto, i quali hanno recuperato e restituito alle vittime l’intera refurtiva;

Altro arresto si somma per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori di un cittadino italiano che, su disposizione del Tribunale di Rimini, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per le reiterate condotte poste in essere nei confronti della compagna.

I militari della Compagnia di Riccione, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà: due persone di origine nordafricana per aver tentato di rubare il portafogli a una ragazza all’interno della stazione ferroviaria di Riccione. Un cittadino straniero ma residente in Italia che qualche giorno fa aveva perpetrato un furto in una tabaccheria riccionese e solo grazie all’attenta e minuziosa attività investigativa è stato individuato e deferito all’Autorità giudiziaria.

Cinque utenti della strada, risultati positivi alla prova dell’etilometro, per guida in stato di ebbrezza alcoolica, provvedendo al ritiro delle relative patenti di guida.