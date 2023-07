Evade da San Patrignano: "Meglio il carcere della comunità, qui non ho amici"

Ha resistito 11 mesi e poi, non sopportando più la terapia, è evaso dalla comunità di San Patrignano. E' durata poco la fuga di un 27enne, agli arresti domiciliari nella struttura riabilitativa per problemi con gli stupefacenti, individuato dai carabinieri a poche centinaia di metri dall'ingresso del centro di recupero. Il ragazzo, secondo quanto emerso, non riusciva più a convivere rispettando le regole della comunità e aveva annunciato il suo desiderio di scappare. Messa in atto la fuga, da San Patrignano è partito l'allarme è una pattuglia dei militari dell'Arma lo ha subito rintracciato arrestandolo. Il 27enne, con alle spalle un passato molto difficile che lo ha fatto diventare schiavo della droga, ha spiegato ai carabinieri di stare cercando una caserma dove costituirsi. Processato per direttissima mercoledì mattina, difeso dall'avvocato Andrea Muratori, davanti al giudice il ragazzo ha raccontato che "è meglio il carcere della comunità, lì non avevo amici". Il giudice ha convalidato l'arresto e, nonostante la dichiarazione, ha disposto nei confronti dell'evaso l'internamento in una nuova struttura riabilitativa in attesa della prossima udienza del processo.