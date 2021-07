Evade dagli arresti domiciliari, nuovamente arrestato dai carabinieri

L'uomo era sottoposto alla misura restrittiva per il reato di lesioni personali ma nonostante questo è stato pizzicato a zonzo per la città

Nella serata di giovedì i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 53enne del posto per un aggravamento della misura cautelare. L'uomo, infatti, era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali ma nonostante questo era stato pizzicato a zonzo per la città. L'evasione, segnalata dai militari dell'Arma, ha fatto inasprire il provvedimento con il giudice che ha disposto nei confronti del 53enne l'arresto e il trasferimento nel carcere dei "Casetti".