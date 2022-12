Evade dagli arresti domiciliari per andare a lavorare in nero

Sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto indagato per essere uno degli autori di una feroce rapina, è evaso per andare a lavorare in nero. Protagonista della vicenda è un 22enne riminese di origini straniere che, fermato da una pattuglia delle Volanti nella notte tra giovedì e venerdì, era risultato essere sottoposto al provvedimento cautelare in quanto arrestato dalla polizia di Stato lo scorso 17 marzo. Il ragazzo, infatti, insieme ad altri due coetanei è indagato per aver partecipato a una rapina avvenuta a Urbino la notte del 26 novembre 2021. In quella occasione, secondo gli inqurienti del Commissariato marchigiano, con una scusa si erano avvicinati a un gruppo di loro coetanei per poi minacciarli di consegnare denaro e cellulari. Le vittime avevano tentato di reagire ma i malviventi avevano tirato fuori un coltello e malmenato i malcapitati. In seguito all'ordinanza di custodia cautelare il 22enne, difeso dall'avvocato Alessandro Buzzoni, aveva dimostrato di lavorare come cameriere in un ristorante di Viserba e aveva ottenuto il permesso di uscire di casa durante le ore di lavoro. Lo scorso settembre, tuttavia, era stato licenziato e senza avvertire le autorità aveva trovato un lavoro in nero che però terminava oltre l'orario in cui avrebbe dovuto fare ritorno alla sua abitazione ed è per questo motivo che è incappato nel controllo della polizia di Stato. Processato per direttissima venerdì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e applicato nuovamente gli arresti domiciliari.