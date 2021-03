Evade dai domiciliari, al suo ritorno trova i carabinieri ad accoglierlo

L'evasione si è conclusa con un paio di manette per un 45enne residente a Verucchio già agli arresti domicliari per rapina. L'uomo, secondo quanto emerso, dopo aver scontato un periodo in carcere aveva beneficiato di un'attenuazione della custodia cautelare ed era tornato a casa con l'obbligo di non uscire. Nonostante questo, nella serata di lunedì, i carabinieri della Stazione di Verucchio non lo hanno trovato nel corso di un normale controllo. Sono così scattate le ricerche e, poco dopo, il 45enne è stato scoperto dai militari dell'Arma mentre cercava di rientrare nella sua abitazione senza farsi vedere. Bloccato e portato in caserma, nella mattinata di martedì è stato processato per direttissima e il guidice dopo aver convalidato il fermo ne ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.