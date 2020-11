Evade dai domiciliari e continua la sua attività di stalker

Nel pomeriggio di mercoledì, durante i controlli del territorio, una Volante che transitava lungo via Roma a Rimini ha notato un soggetto sospetto che alla vista della pattuglia ha cercato di fare l'indifferente. Il comportamento dell'uomo ha insospettito gli agenti che, quindi, lo hanno fermato per identificarlo. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 31enne riminese già agli arresti domiciliari dallo scorso 11 novembre per maltrattamenti in famiglia, estorsione, furto ed indebito utilizzo di carte di credito nei confronti della ex compagna. Oltre alla misura cautelare, il gip aveva imposto al ragazzo il diveto assoluto di comunicare con la vittima ma un controllo sul cellulare ha fatto emergere come nella sola giornata di mercoledì dal telefonino erano partiti diversi messaggi nei confronti della ex. Arrestato e portato in Questura, il 31enne è stato processato per direttissima giovedì mattina.