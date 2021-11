Evade dai domiciliari per fare un giro in bicicletta e incappa in una Volante

Nel tardo pomeriggio di martedì, al centralino della Questura, era arrivata la segnalazione su un 28enne che sebbene fosse sottoposto agli arresti domiciliari per un arresto in flagranza per furto, danneggiamento e resistenza era stato visto andare a zonzo in bicicletta a San Giuliano. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia di Stato con gli agenti che, però, non sono riusciti ad individuare l'evaso e si sono quindi recati all'abitazione del giovane per verificare se si trovasse in casa. Arrivati nei pressi dell'appartamento, la pattuglia si è imbattuta nel 28enne che pedalava a tuta velocità verso il domicilio e, alla vista dei lampeggianti, ha abbandonato la due ruote per proseguire a piedi la corsa verso casa nel tentativo di rifugiarsi al suo interno. L'escamotage non è riuscito grazie all'intervento degli agenti che lo hanno bloccato sulla porta d'ingresso nonostante la sua resistenza. Fermato e portato in Questura, è stato arrestato per evasione.