Evade per una passeggiata all'alba sulla darsena, individuato e arrestato

L'idea di una passeggiata all'alba sulla Darsena di Rimini è costata le manette a un 46enne arrestato martedì mattina dalla polizia di Stato. L'uomo, infatti, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari si era allontanato in bici dalla sua abitazione. Verso le 5.30 la sua presenza nei pressi dell'accesso pedonale del porto ha richiamato l'attenzione di una pattuglia delle Volanti e, gli agenti, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla vista delle divise l'uomo ha cercato di allontanarsi in tutta fretta ma è stato fermato dal personale della Questura. Al momento di fornire le proprie generalità, è emerso che si trattava di un evaso e sono quindi scattate le manette.