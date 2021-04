Evade più volte dai domiciliari, per il malvivente si aprono le porte del carcere

I carabinieri della Stazione di Rimini Porto, nel pomeriggio di giovedì, hanno rintracciato un 32enne già noto alle forze dell'ordine sul quale pendeva un mandato di arresto in carcere. L'uomo, giù sottoposto agli arresti domiciliari, aveva più volte violato le prescrizioni coi militari dell'Arma che avevano riportato le diverse evasioni alla magistratura. Quest'ultima, vista la situazione, ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disponendo la carcerazione del malvivente. Portato in caserma per le pratiche di rito, il 32enne è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti".