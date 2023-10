Passeggiava lontano da casa mentre era agli arresti domiciliari: un uomo finisce nei guai

Evasione dagli arresti domiciliari: questo il reato di cui dovrà rispondere un 42enne. Nel primo pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Rimini, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 42 anni accusato di evasione dai domiciliari. L’uomo infatti era stato sottoposto dal Tribunale di Forlì alla misura degli arresti domiciliari nel contesto di un procedimento per “atti persecutori”. Ciò nonostante il 42enne è stato notato dai militari mentre passeggiava in una via distante dalla propria abitazione. Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che l'uomo non aveva alcuna autorizzazione ad uscire. Pertanto, al termine dei controlli, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa del processo per direttissima previsto sabato mattina.