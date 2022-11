Nonostante gli arresti domiciliari decide di farsi una passeggiata, arrestato per evasione

Nonostante fosse ai domiciliari un cittadino albanese residente a Bellaria, nella serata di martedì, ha deciso di concedersi una passeggiata fino a Rimini ma è stato tradito dalla vicina di casa. La donna, infatti, sapendo era sottoposto alla misura cautelare appena lo ha notato mentre si aggirava lungo via del Biancospino a Rimini ha dato l'allarme facendo accorrere sul posto una pattuglia delle Volanti. Quando, verso le 23, gli agenti sono arrivati in un primo momento hanno trovato solo uno zaino abbandonato ma, poco distante, hanno individuato anche il malvivente in compagnia di due cani che si nascondeva nel seminterrato dello stabile dopo aver ripetutamente suonato al citofono della vicina per essere ospitato. L'uomo, che risulta essere già noto alle forze dell'ordine per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale fino al danneggiamento, è stato quindi arrestato per evasione e processato per direttissima mercoledì mattina.