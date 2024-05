Evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro, arrestati dalla Finanza 4 imprenditori e sequestrate 5 aziende

E' scattato all'alba di mercoledì il blitz della Guardia di Finanza di Rimini che ha eseguito 44 perquisizioni in tutta Italia e 4 arresti nell'ambito di un'operazione che ha permesso di fare luce su una frode fiscale nel settore dei materiali inerti. I militari delle Fiamme Gialle hanno operato anche nelle province di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina per eseguire l'ordinanza del gip che ha disposto il carcere per 2 imprenditori e i domiciliari per altri 2 coinvolti nell'inchiesta oltre al sequestro preventivo di 5 complessi aziendali. Gli indagati sono accusati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, trasferimento fraudolento di valori e calunnia. Allo stesso tempo sono in corso sequestri per equivalente che ammontano a oltre 2 milioni di euro pari al profitto dei reati.

