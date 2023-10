Evasione, stalking e violazioni delle prescrizioni di polizia: raffica di arresti dei carabinieri

I controlli del territorio, da parte dei carabinieri della Compagnia di Riccione, hanno portato all'arresto di 4 persone oltre alla denuncia a piede libero di una quinta. In particolare a finire in manette è stato un 22enne che, fermato durante un normale controllo stradale, è risultato essere evaso dai domiciliari a cui era sottoposto nella sua abitazione riminese. Dovrà rispondere della violazione del divieto di avvicinamento all'ex compagno una 49enne dell'est Europa sottoposta al provvedimento restrittivo e scoperta dai militari dell'Arma a bordo dell'auto dell'uomo. Si sono invece aperte le porte del carcere per un 23enne, già sottoposto all'obbligo di firma, che ha più volte violato le prescrizioni tanto da far scattare un aggravamento della misura cautelare. Carcere anche per un 49enne dichiarato colpevole di una serie di reati inerenti agli stupefacenti e alle armi.

Nell'ambito dei controlli è stato denunciato a piede libero anche un 29enne straniero pizzicato al volante nonostante avesse la patente di guida sospesa. Sul fronte degli accertamenti per contrastare la guida in stato di ebbrezza, sono 3 gli automobilisti risultati positivi all'etilometro e che hanno dovuto dare l'addio al loro documento di guida.