Eventi alluvionali, affidati i lavori per la messa in sicurezza delle strade danneggiate

Via libera ai lavori per la messa in sicurezza di alcune strade, comunali e vicinali di Santarcangelo danneggiate dal maltempo dello scorso mese di maggio: è quanto deciso nei giorni scorsi dalla Giunta comunale che ha approvato il documento di indirizzo per la realizzazione dei lavori che sono stati affidati alla società in house Anthea. Circa 1 milione e 800mila euro il totale degli investimenti previsti e finanziati con l’ordinanza del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione. Nel dettaglio i lavori interesseranno le vie Ricciardella (nei pressi del civico 860), Bionda (nei pressi del civico 1649 e nel tratto tra le vie Fanciulla e Teodorani) e Cavallara per un costo di oltre 70mila euro. Quasi 60mila euro saranno destinati a via Montanari, oltre 460mila euro per via Fornello, 100mila sia a via Arpino che a via Casale Sant’Ermete. Per le vie vicinali Il Rio, Gualdrialto, Gorzano, La Riva, Pradazzi, La Banza, Case Galassi, Acerboli, Beccarina, Gavine l’ordinanza commissariale ha stabilito un finanziamento di oltre 660mila euro. Nella maggior parte dei casi, i lavori interverranno sugli smottamenti dei terreni e sui detriti in strada causati da frane nonché sui distacchi dell’asfalto. Gli interventi affidati alla società in house Anthea, come recentemente anticipato dalla vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Pamela Fussi in occasione dell’incontro con i residenti di Montalbano, prenderanno avvio all’inizio dell’anno nuovo, ma la parte più consistente dei lavori verrà comunque realizzata in primavera in ragione delle condizioni climatiche più idonee.