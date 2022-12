Gli eventi e il Natale spingono il turimo, Visit Rimini: "Numeri superiori alla media degli anni passati"

È una Rimini che va sempre di più verso il turismo 365 giorni all’anno, quella che si presenta a dicembre 2022. I numeri sono più contenuti che durante l’estate, tuttavia sono superiori alla media degli anni passati, tanto da convincere molte strutture a tenere aperto. Un segnale che la città si sta muovendo nella direzione giusta.

Gli eventi

Il mese prende avvio con due eventi internazionali di grande caratura: i Campionati del mondo di Danza Sportiva, organizzati dal 2 al 4 dicembre dalla World DanceSport Federation, con 19 competizioni internazionali fra atleti provenienti da oltre 50 paesi. Nel weekend del 3 e 4 dicembre si svolgono i FIM Awards 2022, che portano a Rimini i più grandi campioni del motociclismo mondiale, che saranno premiati dalla Federazione Internazionale del Motociclismo.

Prosegue poi con un ponte dell’8 dicembre di quattro giorni, che vede ancora la presenza di eventi di grande richiamo: quelli religiosi organizzati da Rinnovamento nello Spirito e Comunione e Liberazione oltre alla consueta Ginnastica in Festa Winter Edition.

Il leisure

Il ponte dell’8 dicembre quest’anno consente una mini vacanza di 4 giorni e anche da questo punto di vista la città sta registrando buone performance. Certo non mancano i motivi di preoccupazione che potrebbero limitare la possibilità da parte delle famiglie di concedersi una vacanza. Per il momento, però, le prenotazioni fanno ben sperare. Gli alberghi aperti, prevedono di raggiungere buoni livelli di occupazione per l’8 dicembre e alcuni sono già al completo. Buona anche la prospettiva delle presenze per il Capodanno, per cui si prevede un’occupazione decisamente soddisfacente.

Un segnale chiaro della presenza di turisti arriva anche dalle prenotazioni delle visite guidate e delle colazioni e aperitivi al Teatro Galli organizzati da VisitRimini che stanno registrato grande interesse di pubblico.

La campagna di VisitRimini

Per questo mese di dicembre, Visit Rimini è impegnata con una campagna di promozione speciale, dedicata a Rimini città d’arte, con un focus sui Musei della città. La campagna, che è stata lanciata a metà ottobre, è entrata nel vivo con la pubblicazione del calendario degli eventi cittadini. Si articola su diversi canali: social media, Google, riviste di settore e quotidiani nazionali, con riscontri decisamente interessanti.