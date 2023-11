Gli eventi trainano le prenotazioni per il ponte dell’Immacolata, 400 hotel verso il tutto esaurito

Rimini verso un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito. Il calendario favorevole che quest’anno vede l’8 dicembre cadere di venerdì e un mese di dicembre che prende avvio con tre eventi importanti fra raduno di Comunione e liberazione, Ginnastica in festa e conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, oltre al concerto di Laura Pausini che porterà il suo World Tour allo Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre, fanno volare le prenotazioni negli hotel.

Si parte con Comunione e liberazione al quartiere fieristico con oltre 12.000 presenze dal 4 al 6 dicembre. Poi segue la Winter Edition di Ginnastica in Festa si svolgerà dal 7 al 10 dicembre al quartiere fieristico. Si prevedono oltre 8.000 atleti in competizione e oltre 20.000 presenze totali sui 3 giorni considerando accompagnatori, giudici e famiglie. L’evento, che coniuga agonistica e intrattenimento, richiama ogni anno anche numerosi curiosi e appassionati che scopriranno la città addobbata per le feste e approfitteranno del ricco programma del Capodanno più lungo del mondo. Infine, chiude il weekend la 47° Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma dall’8 al 10 dicembre al palaCongressi, che prevede oltre 4.000 presenze.

“Ma non mancheranno i turisti individuali per il ponte dell'Immacolata – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert - che consente un lungo weekend di 3 giorni. Oltre alle presenze per i grandi eventi ospitati da Fiera e Palacongressi, sono molti i turisti e le famiglie attese. Le prenotazioni alberghiere segnano performance decisamente migliori rispetto al 2022 e si prevede di raggiungere ottimi livelli di occupazione per l’8 dicembre con alberghi quasi già al completo in circa 400 strutture complessive aperte. Dal lancio del programma del Capodanno e grazie alle attività di promozione avviate, VisitRimini sta ricevendo anche molte richieste per San Silvestro, anche per le visite guidate organizzate da VisitRimini che stanno registrando grande interesse di pubblico. Un trend particolarmente positivo che annuncia un capodanno col botto, con tante prenotazioni di 3 e 4 giorni già confermate”.

“'Un viatico incoraggiante – così il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - per un mese che ci aspettiamo super dal punto di vista turistico e dell'ospitalità, per la qualità e quantità degli eventi, per i servizi dell'intera città per tutto il periodo natalizio e di inizio anno'.

Gli eventi del weekend dell’Immacolata

Per il weekend dell’Immacolata si parte con il doppio concerto di Laura Pausini al Palazzo dello Sport (Stadium Rimini) venerdì 8 e sabato 9 dicembre, che darà il via al suo world Tour per i 30 anni di carriera.

Gli appuntamenti con la musica continuano con un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, che salirà sul palco del Teatro Galli domenica 10 dicembre, mentre nella chiesa di Sant’Agostino, venerdì 8 dicembre, il Lions Rimini Host propone il Concerto di Natale per la Città di Rimini, la cui finalità è quella di raccogliere contributi per il Servizio Lions Cani Guida, in collaborazione con Club Soroptimist Rimini, università aperta Rimini.

Sabato 9 dicembre appuntamento a teatro con Il Ministero della Solitudine, una scrittura originale di, con e per cinque attori, strutturata per flash, incontri, incidenti e costituita da partiture fisiche all’orlo di una danza. Natale a Teatro anche per i più piccoli con una piccola rassegna di spettacoli per bambini e famiglie al Teatro degli Atti (spettacoli in programma l'8 e il 9 dicembre).

Il weekend segna l’inizio di gran parte delle iniziative natalizie con l’apertura dei Presepi di sabbia che quest’anno ritornano ad animare e abbellire la spiaggia a Marina Centro e a Torre Pedrera (bagno 65) con tante novità. Al via anche il Villaggio del Natale con la pista di ghiaccio, i mercatini e il circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti nella zona del porto di Rimini.

Passeggiare in spiaggia in inverno quest’anno sarà ancora più magico con Un Mare d’inverno: la duna dal bagno 1 al 63 diventa una lunga passeggiata poetica tra panchine e luci.

E poi non possono mancare i mercatini, le mostre e le visite guidate, in particolare quelle dedicate a Fellini, ma anche all’arte nelle chiese alla scoperta delle rappresentazioni di Maria a cura di Discover Rimini (venerdì 8 dicembre). Da non perdere Ariminum e il mare che racconta il legame tra Rimini e il mare in un viaggio che parte dalle origini della città romana (partecipazione gratuita a cura dei musei comunali).

Aperti anche i Parchi Divertimento in particolare nei giorni 8 – 9 – 10 dicembre aperti dalle 10 alle 18 circa Italia in Miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica.