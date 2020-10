Ex area Ghigi, nessuna offerta per il centro sportivo: "Un nuovo bando per agevolare i privati"

Non è arrivata nessuna offerta a chiusura del bando per l'individuazione dell'affidatario della concessione di progettazione, costruzione e gestione (finanza di progetto) per il completamento del centro sportivo per il gioco del calcio nell’area Ghigi, riacquisito dal Comune di Rimini dopo il fallimento del precedente gestore privato. Il bando prevedeva per il privato l’onere della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione delle opere e della loro gestione, a fronte di una garanzia di entrate stimate in 2 milioni di euro legate ai proventi dell'impianto fotovoltaico di cui è dotato il centro. “

Uno sforzo importante – sottolinea l’assessore allo Sport e al Bilancio Gian Luca Brasini – ma che evidentemente non è bastato per stimolare in una fase critica per gli investimenti, dovuta alle incertezze causate dal Covid, la partecipazione dei privati per un bando che mira alla realizzazione di un impianto dedicato al calcio che non è un semplice impianto di quartiere, ma una struttura per far crescere un settore giovanile di alto livello e con grandi potenzialità e attrattività per il turismo sportivo. E’ evidente che la crisi legata alla pandemia ha stravolto le carte in tavola e che nel giro di pochi mesi le condizioni socioeconomiche sono decisamente cambiate. E non si può non tenere conto delle vicende della principale società di calcio della città, che poteva rientrare tra i privati potenzialmente interessati a dare corpo ad un progetto pensato proprio per fornire spazi e opportunità per irrobustire il settore giovanile. Al netto di questo nuovo scenario, adesso proveremo una ulteriore strada, sulla base del contesto attuale: l’intenzione dell’Amministrazione è quella di riproporre il bando, con l’ente che si assumerà l’onere della realizzazione dei lavori e lasciandone al privato il completamento e la gestione. Tentiamo in questo modo di agevolare la partecipazione di gruppi e società interessati, sperando che quando il bando sarà pronto anche la situazione emergenziale stia rientrando e che possano esserci prospettive più rosee”.

La vicenda dell’ex Area Ghigi

La vicenda nacque nel 2010 quando il Comune stipulò un contratto con la società Football Village Rimini concedendo la progettazione e la realizzazione di un centro sportivo per il calcio nell’Area Ghigi, dotato di sette campi, spogliatoi, servizi e parcheggio. La Football Village, dopo aver eseguito solo in parte le opere oggetto di contratto, a causa di problemi di natura economica interruppe i lavori abbandonando il cantiere e fu dichiarata fallita nel maggio del 2016. Rientrata nella piena disponibilità delle aree al termine di un complesso percorso amministrativo e giuridico solo nel 2019, l’Amministrazione ha deciso di procedere ad un nuovo appalto, con affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione delle opere e della loro gestione, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta nel gennaio scorso.

Un progetto che prevede il completamento delle opere già eseguite dalla Football Village Rimini, con l'aggiunta di ulteriori interventi che serviranno ad offrire agli sportivi un centro capace di rispondere alle esigenze degli utenti. Il centro sarà quindi composto da un campo da calcio a 11 giocatori in erba naturale, tre campi a 11 in erba artificiale omologabile LND, due campi da calcio a 8 in erba artificiale e un campo a 5 in erba artificiale. A supporto delle attività sui sette campi è presente un fabbricato destinato a spogliatoi che sarà sottoposto a ristrutturazione e sarà completato con un secondo comparto per spogliatoi dotati di servizi e docce. E’ prevista l’infermeria, la palestra, un punto per la ristorazione, negozi di articoli sportivi, uffici e reception, sala conferenze. Due i parcheggi a progetto, di cui uno dotato di un importante impianto fotovoltaico già installato, due tribune, camminamenti e aree a verde e una pista dedicata al podismo. Alcuni degli interventi dovranno essere realizzati ex novo, altri invece sono già stati parzialmente realizzati, ma necessitano di essere completati, ristrutturati o adeguati alle nuove normative dei fabbricati e campi da calcio.