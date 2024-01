L'ex azzurro Fabio Quagliarella sale in cattedra, terrà una speciale lezione alla scuola Maestre Pie

Il coordinatore della scuola Maestre Pie di Rimini, Manuel Mussoni, durante una cena in un ristorante di Bologna è riuscito ad “ingaggiare” il campione di calcio Fabio Quagliarella per una suggestiva lezione con gli studenti che avverrà ad inizio febbraio a Rimini. È necessario realizzare una scuola dove la formazione non sia legata solamente ad un sapere “enciclopedico”, ma alla valorizzazione dei talenti di ognuno affinché la società non sia privata del bene di ogni singolo contributo per motivi di comodo o di tornaconto.

L’ex calciatore di serie A e della nazionale italiana, affascinato da queste tematiche, porterà la sua testimonianza raccontando il valore del sacrificio e il significato della felicità nella sua esperienza di vita alla scoperta e valorizzazione del suo personale talento. Fabio Quagliarella ha terminato lo scorso giugno la sua carriera da calciatore. È stato capocannoniere della serie A nel campionato 2018/2019. Ha vinto 3 scudetti con la Juventus. In serie A vanta oltre 500 presenze e quasi 200 gol in carriera. La sua carriera è impreziosita anche da 28 presenze e 9 gol con la nazionale italiana.