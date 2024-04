Ex calciatore arrestato, parla la ex presa a schiaffi: "Ha minacciato che mi avrebbe uccisa"

"Ha minacciato che mi avrebbe uccisa". Queste le parole della ragazza aggredita dal 44enne Andrea Mussoni che, in esclusiva all’inviata Maria Concetta De Simone in un collegamento in diretta con Pomeriggio Cinque, ha ripercorso i maltrattamenti dell'ex calciatore di Villa Verucchio culminati nello schiaffeggiamento della ragazza lo scorso 14 aprile davanti al 'Kiosko Il Vincanto' di Villa Verucchio che, la stessa notte, era stato dato alle fiamme. Accusato di stalking, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza, il 44enne è stato arrestato lo scorso 24 aprile dai carabinieri in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Vinicio Canarini, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha coordinato le indagini dell'Arma. "La notte prima, tra sabato e domenica, io ero in giro tranquillamente con degli amici - ha raccontato la presunta vittima alle telecamere della trasmissione Mediaset. - Nel tornare a casa, apro la porta e me lo vedo in casa mia. Lì ha iniziato a picchiarmi, a minacciarmi che mi avrebbe uccisa. È andato via e durante quella notte ha continuato a mandarmi messaggi di minacce, dicendo che mi avrebbe raggiunta, che mi avrebbe picchiata, e di non farmi vedere a Verucchio, dove io poi sono stata la domenica mattina fino alla domenica sera al chiosco, continuando a minacciarmi".

In quell'occasione a difendere la donna era intervenuto il proprietario del locale, il noto cantautore Filippo Malatesta, anche lui minacciato dall'ex calciatore che gli avrebbe detto "Stai tranquillo che domani il locale non ce l'hai più, che ti tiro quattro molotov". Al momento, comunque, per il 44enne difeso dall'avvocato Gianadrea Pazzini non sono stati mossi altri addebiti, se non quelli ai danni dell'ex fidanzata e di danneggiamento nei confronti di un amico di quest'ultima, che si era trovato gli pneumatici dell'auto tagliati. Per quanto riguarda l'incendio doloso che ha distrutto il locale di Malatesta, infatti, sono ancora in corso le indagini da parte del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Villa Verucchio.

" La domenica mattina io sono andata lì da sola – continua la ragazza - sono rimasta lì tutto il pomeriggio, mi ha mandato un paio di messaggi dicendomi che dovevo andare via da lì, che mi avrebbe dato quattro schiaffoni davanti a tutti, io sono rimasta lì e durante l’aperitivo lui è passato a fianco a me e mi è arrivato uno schiaffone dietro la testa che hanno sentito da dentro il bar. Lui andava e tornava in bicicletta e ha minacciato di dare fuoco al chiosco, dicendo: “il chiosco domani non ci sarà più”. Martedì mi ha fatto gli auguri di buon compleanno scrivendomi che quello che ha fatto è perché mi ama e quando si ama una persona si fa così. Io non ho più vissuto, non sono più a casa mia da una settimana per la mia sicurezza, ero sempre in giro con qualcuno e al lavoro non ero mai tranquilla. Non deve essere che devo sentirmi io in galera e lui libero per strada perché questo non è giusto".