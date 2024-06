Ex calciatore arrestato per stalking dopo la fine della storia, decreto di giudizio immediato

Si trova ancora in custodia cautelare in carcere il 44enne, ex calciatore di serie C, accusato di stalking, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza. L'uomo è finito dietro le sbarre a fine aprile in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Vinicio Canarini, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha coordinato le indagini dell'Arma. Ora il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di giudizio immediato, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore. Il processo si aprirà già a settembre. Tra le accuse, vi sono l’intrusione nella casa della ex, percosse e ulteriori minacce, oltre a un’aggressione avvenuta al Kiosko di Villa Verucchio.

L'ultimo episodio che avrebbe visto il 44enne prendere a schiaffi l'ex fidanzata sarebbe stato proprio quello avvenuto lo scorso 14 aprile davanti al 'Kiosko Il Vincanto' di Villa Verucchio che, la stessa notte, era stato dato alle fiamme. In quell'occasione a difendere la donna era intervenuto il proprietario del locale, il noto cantautore Filippo Malatesta, anche lui minacciato dall'ex calciatore che gli avrebbe detto "Stai tranquillo che domani il locale non ce l'hai più, che ti tiro quattro molotov". L‘incendio al Kiosko di Villa Verucchio non è tuttavia fra gli episodi contestati al 44enne.