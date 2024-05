L’ex caserma Giulio Cesare rasa al suolo, conclusa la demolizione. Ora la cittadella della Sicurezza

È stata pubblicata in albo pretorio la comunicazione di conclusione dei lavori di demolizione degli edifici che componevano l’ex caserma Giulio Cesare, immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio dove nascerà la nuova Cittadella della sicurezza di Rimini. Con la conclusione dell’intervento di demolizione si completa il primo step di un percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo complesso destinato a diventare sede centrale dei diversi Enti e forze di polizia del territorio, per un investimento in capo all'agenzia del Demanio di circa 60 milioni di euro.

Un progetto articolato e di grande rilevanza, che sarà al centro di un concorso di progettazione che sarà lanciato dall’Agenzia del Demanio nelle prossime settimane. Il bando si svilupperà sulla base delle linee di indirizzo condivise in sede di Tavolo Tecnico Operativo che ha recepito le diverse esigenze di tutte le amministrazioni coinvolte. L’obiettivo della Cittadella è quello di accogliere gli uffici di Questura, Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Corpo Forestale dei Carabinieri, oltre a spazi destinati agli alloggi del personale, divenendo un centro nevralgico per il presidio e la sicurezza del territorio di tutta la provincia.