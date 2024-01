L'ex cinema a luci rosse venduto a soli 81 mila euro. Va a una società immobiliare, futuro da definire

Ora resta da capire quale sarà il suo futuro. Ma da mercoledì (17 gennaio) l’ex cinema a luci rosse di Miramare, l'ultimo presente in città dopo la chiusura definitiva a seguito del Coronavirus, ha una nuova proprietà. Si tratta di una società immobiliare, che si è aggiudicata lo stabile a una cifra davvero competitiva, dato che all’asta sono bastati appena 81 mila euro. E’ stata l’unica offerta pervenuta. Dopo due appuntamenti andati deserti, c’è stato così un acquirente. Ora resta da capire quale sarà il futuro dell’immobile, indiscrezioni parlano della volontà di provare a realizzare al suo posto una nuova attività commerciale. Ma è un tema tutto da affrontare: dato che l’ex cinema non ha la destinazione d’uso per attività differenti da quella del passato, di sicuro non per attività commerciali o residenziale. Alla fine la cordata di imprenditori e albergatori che sognavano al posto delle sale cinematografiche una sala conferenze per aggiungere un servizio alla zona di Miramare non si è presentata all’asta e ad aver avuto la meglio è stata una società immobiliare.