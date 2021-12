L'ex colonia Bertazzoni va all'asta con un valore di 9 milioni di euro

Il Comune di Riccione ha pubblicato l'avviso di asta pubblica per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “ex colonia Bertazzoni” di viale Torino. La ex colonia Bertazzoni è, dagli inizi degli anni 2000, inserita tra i beni pubblici alienabili, ma è la prima volta che l'amministrazione comunale procede ad un bando di asta pubblica. Il 31 gennaio 2022 alle ore 11 al municipio di via Vittorio Emanuele II, avrà luogo l’asta pubblica, che si terrà col metodo dell’offerta segreta.

L'ex colonia Bertazzoni è un compendio immobiliare, di proprietà del Comune di Riccione dal 1972, costituito da un fabbricato principale, dai relativi corpi accessori per servizi, dall’annesso fabbricato denominato “ex isolamento” e da un’ampia area scoperta adiacente le costruzioni lato spiaggia. Il prezzo base di gara è di 9 milioni di euro, come da valutazione tecnica estimativa asseverata al Tribunale di Rimini in data 11 dicembre 2021. L'ex “Colonia Bertazzoni” potrà essere oggetto di intervento edilizio di tipo Rrc (Restauro e risanamento conservativo), attuabile mediante permesso di costruire convenzionato.

"La messa all'asta dell'ex Colonia Bertazzoni è un passo concreto per riqualificare un sito di pregio sulla nostra linea di costa nella zona Sud del litorale. Grazie all'ottima legge regionale, fortemente sostenuta dal presidente Bonaccini e dall'assessore Corsini, e recepita velocemente dal Comune di Riccione - dice il sindaco di Riccione Renata Tosi -, vogliamo cogliere un'altra importante occasione per valorizzare un'area, parte del nostro patrimonio, ma che attualmente versa in uno stato di abbandono e degrado. Con la Fondazione Cetacea, ospedale delle tartarughe, che attualmente occupa una parte dell'immobile in comodato d'uso gratuito fino al 31 dicembre, abbiamo già avuto diversi incontri e in accordo con l'associazione stiamo valutando diverse soluzioni possibili all'interno del patrimonio immobiliare del Comune di Riccione. Vogliamo che la Cetacea continui a lavorare a Riccione dove è nata e dove ogni anno si impegna nella salvaguardia di questa bellissima specie marina".