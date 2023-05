Ex Colonie, la partita più complessa. "Basta degrado, senza la riqualificazione è una vittoria mutilata"

Lungo i 70 chilometri della costa adriatica, sono circa 250 le colonie censite, di cui almeno i 2/3 sono ancora edifici inutilizzati e abbandonati. Nel libro di Stefano Pivato presentato pochi giorni fa si riannoda il filo di quelle "astronavi di pietra" che guardate con gli occhi di un bambino, di una donna, di un uomo degli anni Trenta erano quasi il corrispettivo di quello che vediamo adesso a Dubai, esempi di innovazione estrema delle forme e degli spazi. Più o meno da metà anni Settanta le colonie cominciarono il loro tramonto. Per chi da allora amministra lungo tutte le coste d'Italia, esse rappresentano una potenzialità e un rammarico. Sul tema è tornato a intervenire nel corso dell'ultimo consiglio comunale tematico il sindaco Jamil Sadegholvaad, con Soprintendenza e Regione ora l'obiettivo è quello di aprire una nuova fase.

"In questi decenni questo straordinario e unico patrimonio è stato certamente in gran parte salvaguardato da speculazioni edilizie selvagge, dalla cancellazione di memorie storiche e architettoniche come poche al mondo, ma lo domanda che ci dobbiamo porre oggi è: possiamo continuare a vincolare il degrado senza nessuna prospettiva di un recupero vero di questo patrimonio?", è l'interrogativo del sindaco.

"Gli anni, dunque, che abbiamo alle spalle ci dicono in modo inequivocabile che eccetto alcuni importanti interventi da parte di privati per il resto nulla si è mosso. Restiamo così? La mia impressione è che sinché la Murri, la Bolognese, la Novarese, e poi gli spazi a Bellaria, a Riccione, a Cesenatico siano lasciati alla salsedine e al degrado tutto quello che abbiamo fatto, facciamo e che faremo come istituzioni locali in ordine alla rigenerazione urbana della fascia turistica sia una vittoria mutilata".

"Oggi credo ci siano le condizioni per avviare un percorso di rigenerazione, anche attraverso il tavolo avviato con la Regione che può fornirci quelle leve per agire su questo patrimonio, partendo dall'analisi dei diversi vincoli che esistono su questi immobili - prosegue il sindaco -. Sono molto chiaro nell'esprimere cosa penso: non credo, e lo dico con dati oggettivi alla mano, che i progetti di restauro e rifunzionalizzazione delle colonie marine passino da finanziamenti pubblici, almeno in via esclusiva. Affermare questa cosa è bello ma utopistico: questo dobbiamo dircelo con grande franchezza".

Da un anno e mezzo insieme all'assessora Roberta Frisoni si sono sviluppati contatti: "Ho parlato direttamente con gruppi e singoli imprenditori molto interessati dalla prospettiva di recuperare le colonie - prosegue il sindaco -. Non ho avuto l'impressione di persone che volessero speculare, che volessero fare appartamenti vista mare. Le proposte sono di funzioni strettamente legate al turismo, sapendo bene che la rigenerazione di quegli spazi unici può essere uno straordinario attrattore di nuovo interesse e nuovi ospiti, con ricadute positive per i privati esecutori che per il territorio in cui le colonie si calano. La restituzione di questi spazi pubblici passa dunque dal coinvolgimento di investitori privati attraverso progetti chiari in cui l'interesse pubblico e quello privato stiano in equilibrio".

E in conclusione: "Nessuno, tra chi si è fatto avanti, ha avanzato idee che presuppongono lo stravolgimento delle architetture esterne, considerate anzi un elemento eccezionale di marketing preesistente. Un edificio come la Novarese dove lo trovi adesso? Ma gli stessi imprenditori o gruppi chiedono certezze: nessuno investe se percepisce ambiguità o diffidenza dall'altra parte. È giusto preservare la bellezza, le caratteristiche fisiche e anche sentimentali delle colonie: facciamo in modo però che queste tutele non diventino 'accanimento terapeutico' alimentando per i prossimi 50 anni il degrado".