L'ex Delfinario ancora in balia della burocrazia. Il "tempio" delle tartarughe aprirà solo dopo l'estate

Sarà necessario ancora attendere qualche tempo per il rilancio dell’ex Delfinario, al Triangolone, sul lungomare Tintori. Inizialmente il sogno era quello di riaprire i battenti, con la nuova attività, il prossimo 2 giugno. Ma l’iter burocratico richiederà maggiore tempo e tutto slitterà a dopo l’estate. Le attività, con magari qualche anteprima nei prossimi mesi, slitteranno cosi facilmente al 2024. L’aggiornamento è stato fornito da Fondazione Cetacea e Club Nautico che hanno preso in gestione lo storico immobile, un simbolo della Rimini balneare. Le ultime evoluzioni sono state fornite nel corso di una conferenza stampa.

Quella dell’ex delfinario è una ferita aperta nel cuore della città. Proprio sul lungomare Tintori. Una cattedrale nel deserto, o meglio sulla spiaggia, oggi malandata e fatiscente. Chiuso dal 2017, in ostaggio di mille vicissitudini compresa un’inchiesta sui maltrattamenti degli animali, ora l’ex Delfinario prova a rimettersi in piedi. Ma non ospiterà delfini, bensì va avanti il progetto di trasformare uno dei simboli del turismo balneare riminese nell’Ospedale per tartarughe marine.