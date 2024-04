Ex Delfinario, nuovo sopralluogo e iter complicato: per "l'Ospedale del mare" ora si punta al 2025

Saranno tempi ancora lunghi quelli che occorreranno per rivedere attiva la struttura dell’ex Delfinario di Rimini. Ormai chiuso dal 2017 e destinato ora a diventare l’ospedale per la cura delle tartarughe marine. L’iter e la burocrazia stanno però complicando l’ingresso e la riapertura dei battenti da parte di Fondazione Cetacea e Club Nautico Rimini che hanno preso in gestione l’immobile per lo sviluppo del progetto. Anche per l’estate 2024 non ci saranno sviluppi concreti, durante queste ore c’è in programma come riporta la stampa locale un nuovo sopralluogo che servirà per capire quali interventi possono essere effettuati e quali no, per sanare ancora delle “irregolarità” persistenti sull’immobile. Insomma un percorso ad ostacoli, come il presidente di Fondazione Cetacea Sauro Pari aveva raccontato durante gli scorsi mesi: “Ci auguriamo di poter aprire entro l’anno. Finora abbiamo fatto qualche opera di imbiancatura e per intervenire sule infiltrazioni d’acqua, ma finché non arriva il nulla osta del Comune non possiamo continuare. Dovremo infatti ripristinare i servizi igienici, l’impianto elettrico e una copertura adatta per poter utilizzare la vasca in sicurezza”.

Nel settembre del 2022 Fondazione Cetacea e Club Nautico Rimini avevano annunciato la riapertura della struttura entro il mese di giugno del 2023. Già in quella occasione era emerso il problema delle componenti abusive realizzate in passato, tanto che si era parlato della possibilità di giungere a una sanatoria per evitare di compromettere la struttura portante dell’immobile. Poi nell’aprile del 2023 la comunicazione di tempi più lunghi per la riapertura.