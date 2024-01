Ex fidanzato minaccia giovane studentessa, lei registra tutto e consegna il file per la denuncia

Ha avuto la forza e la determinazione di raccontare tutta la storia. E di sporgere denuncia. Si era trasformata in un incubo la relazione di una giovane riminese, studentessa delle superiori, che per diverso tempo ha continuato a ricevere minacce e aggressioni dal suo ex fidanzato, un 22enne di origine rumena. Tra le minacce ricevute, come riporta anche la stampa locale, quella di volerla bruciare con l’acido. E non solo minacce verbali, ma secondo le accuse il ragazzo aveva usato anche aggressioni fisiche. Tutto è venuto alla luce, dopo che la ragazza ha raccontato alla nonna l’accaduto, la famiglia l’ha così sostenuta nel rivolgersi ai Carabinieri. Ora il 22enne risulta indagato per stalking. Le minacce sono anche custodite in un file audio, che sono state consegnante come elemento di prova per l’indagine. Il Gip Raffaella Ceccarelli ha disposto la misura del divieto di avvicinamento a meno di un chilometro alla persona offesa, il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo e quello di contattare le persone a lei più strette.