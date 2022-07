Un "gioiello" in completo degrado, l'ex hotel Le Conchiglie in vendita all'asta per 9 milioni di euro

L’estate 2022 sarà un momento decisivo per conoscere i destini di alcuni immobili abbandonati ai confini tra Rimini e Riccione. Se sulla Colonia Bolognese si giocherà l’ultimo round il prossimo 2 agosto, con l’ultima udienza ripartendo da una base d’asta di 4 milioni di euro, tra i fabbricati all’asta c’è anche lo storico complesso dell’hotel Le Conchiglie. Si parte da un prezzo base di 9 milioni di euro (offerta minima 6.750.000 euro) e un rialzo minimo in caso di gara di 180 mila euro. La scadenza delle offerte è fissata per il prossimo 20 luglio, l’udienza il giorno successivo.

Il lotto prevede la cessione oltre della struttura alberghiera principale, sul retro la dependance che risulta demolita, un fabbricato a uso poliambulatorio destinato all'attività medico-sanitaria, un fabbricato residenziale privato abbandonato e in stato di degrado e terreno privato recintato situato sull'arenile fronte hotel.