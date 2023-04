Ex Iolanda, lo spazio riparte con il primo uso temporaneo

L’ex trattoria Iolanda di Canonica, donata nel 2021 all’Amministrazione comunale, riparte con un primo utilizzo temporaneo degli spazi: il locale di via Fabbrerie, infatti, da giugno sarà il principale punto di riferimento del percorso partecipativo che porterà alla redazione del nuovo Piano urbanistico generale. Come una sorta di urban center, l’ex Iolanda potrà ospitare conferenze pubbliche, dibattiti e mostre sulla città e la sua evoluzione nel tempo. Tra le iniziative che si svolgeranno presso il locale, anche momenti di confronto sulla sua destinazione futura una volta concluso il percorso partecipativo del Pug.





“Abbiamo scelto Canonica per la partenza dei lavori che porteranno alla condivisione del nuovo Piano urbanistico generale in corso di redazione – dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti – nell’ambito di un percorso partecipativo che toccherà diversi luoghi di Santarcangelo, comprese altre frazioni. Gli incontri pubblici offriranno anche l’occasione – conclude l’assessore – per avviare il confronto con i residenti della frazione sulla destinazione futura dell’ex trattoria”.