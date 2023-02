Al posto dell'ex multicinema pronto ad aprire un nuovo supermercato, disporrà di 500 posti auto

Un nuovo supermercato al posto dell’immobile che fu del cinema. A Cattolica si stanno ultimando i cantieri per la nascita di un nuovo grande magazzino dedicato al settore alimentare. Nell’area del Vgs, dove una volta c’era il cinema con sei sale, sorgerà un Lidl, marchio che prosegue la sua espansione su scala Nazionale. L’apertura del market della catena tedesca dovrebbe avvenire entro la fine del mese, in attesa di una data definitiva hanno iniziato a fare capolino insegne e carrelli. Rispetto alle superfici una volta destinate al multisala, che erano di circa 6mila metri quadrati, ora sorgerà una superficie commerciale di 1.500 metri quadrati destinati ad area vendita, più tutti i magazzini e laboratori annessi per poco meno di altri mille metri quadrati. Il nuovo supermercato potrà contare su 500 nuovi posti auto, un parcheggio che nascerà e servirà anche agli utenti del nuovo palasport.