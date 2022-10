Ex nuova Questura, torna a disposizione dei cittadini il parking con otre 100 posti auto

Dopo alcuni lavori di ripristino e riqualificazione dell’area - eseguiti tramite l'escussione della fideiussione del privato - riapre da giovedì (13 ottobre) il parcheggio con 104 posti auto nell’area riqualificata dell’ “ex nuova Questura”, da cui si accede tramite la nuova strada di collegamento tra via Lagomaggio e viale Ugo Bassi.

Il parcheggio come noto, dopo la presa in carico da parte del patrimonio comunale, è stato riqualificato e messo in sicurezza con l’installazione di un portale d’ingresso per essere di nuovo fruibile gratuitamente come parcheggio pubblico. Una nuova area di sosta a servizio di quell'ampio quadrante di città che da via Roma arriva fino a Marina Centro.