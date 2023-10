Ex nuova Questura, Da Dalto al Pd: "E' tutto fermo perchè non volete fare aprire un supermercato"

Continua a tenere banco il dibattito in città relativo al futuro dell'ex nuova Questura. Dopo l'intervento del Partito democratico "Il pubblico interesse non lo decide una società privata", torna a rispondere Marco Da Dalto, responsabile del progetto Rimini Life. "C’era da aspettarselo, anzi arriva anche tardi rispetto alle attese il soccorso del Pd al sindaco Sadegholvaad. Il problema è che arrivando così tardi, certifica anche l’aver completamente sprecato il tempo trascorso, che sarebbe stato invece utile a riflettere. Mi piacerebbe sapere se il signor Sacchetti e la signora Zangari hanno letto il progetto RiminiLife, perché scrivere che la sua realizzazione sarebbe un costo per la comunità, è un’offesa che rispediamo al mittente", così nella nota Ariminum Sviluppo.

"Abbiamo fatto una proposta, abbiamo chiesto di discuterla. Ci è stato risposto che non c’è interesse pubblico, senza motivarlo. Risulta al Pd che sia un modo corretto di amministrare una città? Sono abituati così? Eravamo rimasti che il sindaco richiamava: basta diatribe sulla stampa, serve solo il confronto. Mentre aspettiamo una convocazione, per ora inutilmente, arriva il Pd a riaccendere il fuoco", scrive Da Dalto.

"Secondo noi il costo vero è il degrado e l’insicurezza in cui versa una zona della città, mantenuto da Comune e da chi l’affianca in questa posizione. Secondo noi il vero costo sono i 600 euro di spesa che i riminesi pagano in più di Bologna nella loro spesa alimentare annua. Il vero costo per i cittadini è di non poter vivere in un contesto di libera concorrenza - prosegue Da Dalto -. Secondo noi il vero costo è lo spreco di denaro pubblico per espropriare un terreno che Asi cederebbe gratuitamente per realizzare residenze sociali e pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione. Usciamo dall’ipocrisia, il nodo è il supermercato e ciò stoppa tutto il progetto di riqualificazione. Per fermarlo, si usano regole e leggi inesistenti".

"Entrate nel merito, Sacchetti e Zangari, perché la gente sa bene cos’è interesse pubblico e sta capendo che tutto è fermo perché non si vuole far aprire un supermercato - conclude la nota -. Il sindaco e tutti coloro che difendono le sue posizioni, passeranno alla storia per aver lasciato quel contesto in uno stato di degrado e insicurezza, con di fronte costruite delle palazzine sociali e pubbliche con denaro pubblico".