Ex nuova Questura, la replica: “Proponiamo solo il supermercato, il resto dell’area al Comune”

“Sono inaccettabili le parole del sindaco”. Marco Da Dalto, responsabile del progetto RiminiLife, risponde così alle dichiarazioni di Jamil Sadegholvaad, attaccando: “Ci ha minacciati sin dal primo giorno del suo insediamento, si è negato agli incontri, alla commissione e continua con una narrazione falsa, piena di illazioni e mancanza di argomenti oggettivi”

“Che non faremo un centro logistico è cristallino, lo abbiamo dimostrato, ci siamo resi anche disponibili a sottometterci a qualsiasi tipo di atto d’obbligo e a prestare garanzie, anche fidejussorie affinché si garantisca che rimanga la superficie di vendita di 1.500, anche si limiti l’utilizzo dei furgoncini per la consegna della spesa a casa - prosegue -. Vogliamo allora fare una proposta nuova: dopo aver acquistato 23.773 metri quadrati di superfici esistenti a 14,5 mln, mezzo milione in più di Conad, ora le offriamo la possibilità di usare quasi tutte le aree a suo piacimento”.

“Proponiamo di realizzare solo un supermercato di 6.000 metri quadrati con 1.500 di area di vendita, rinunciando a tutta la restante superficie, regalando alla città tutte le aree libere, quasi due ettari di terreno a parco e parcheggi e aree per costruire le palazzine pubbliche - continua -. Ora come farà a dire di no? In questo modo lo stadio avrà tutto il supporto urbanistico che vorrà, potrà farci un prato, parcheggi, quel che vuole. Questa è l’occasione per il sindaco di dimostrare che il suo è un interesse pubblico e non politico”.