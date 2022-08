Ex nuova Questura occupata e minacce ai cittadini. "Serve tolleranza zero, l'immobile va sgomberato"

L’ex nuova Questura di Rimini torna nell’occhio del ciclone. Come accade per le colonie lungo la costa, sono numerose le segnalazioni specialmente degli ultimi giorni da parte di cittadini che indicano come i locali sono stati occupati. “Ho ricevuto varie segnalazioni di cittadini riminesi che palesano anche con fotografie come ormai l'ex questura in via Damerini sia diventata l'ostello preferito di sbandati, delinquenti e spacciatori – lo riporta Mario Erbetta, coordinatore provinciale di Forza Italia -. Le fotografie inviatemi sono del 2-3 agosto ed evidenziano come di fatto varie persone vivono abitualmente nella struttura, scavalcano le cancellate senza problemi e davanti a tutti e minacciano i residenti che protestano”.

Forza Italia assume così una posizione e spiega: “Tale situazione è insostenibile e le autorità pubbliche di Rimini devono intervenire e prendere provvedimenti urgenti per impedire che vagabondi e scappati di casa utilizzino come ostello la struttura oltre che come luogo di spaccio”.

Erbetta prosegue: “Non possiamo tollerare un degrado del genere a Rimini e dobbiamo dare un segnale forte per riportare la legalità e il decoro nella zona di via Damerini e via Bassi. Lo dobbiamo a tutti i cittadini riminesi della zona che vivono terrorizzati nelle loro case con cancellate facilmente scavalcabili da questi balordi. Come Coordinatore Commissario di Forza Italia chiedo che le forze di Polizia Statali e Municipali intervengano prontamente a sgombrare la struttura da questi ospiti indesiderati anche con le unità cinofile visto che ormai la ex questura è diventato un luogo di spaccio a cielo aperto e chiedo che venga imposto alla nuova proprietà di mettere in sicurezza l'immobile rendendolo realmente inaccessibile da questi sbandati. Tolleranza Zero verso questo degrado prima che sia troppo tardi”.