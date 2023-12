Ex nuova Questura, l'opposizione: "Quello della giunta è un no immotivato, non lasciamo l'area così"

Sul tema dell’ex nuova Questura, al termine della seconda commissione consiliare, i gruppi consiliari di minoranza hanno deciso di timbrare un comunicato stampa congiunto. Con il quale riassumono alcuni punti dibattuti durante l’incontro con la proprietà dell’area e la giunta. “Abbiamo voluto convocare la commissione di controllo e garanzia perché l’importanza dell’area (mai) ex questura non può consentire il rimpallo a cui la città sta assistendo. Abbiamo atteso responsabilmente 2 anni nella speranza che privato e giunta facessero i loro passi, ma quei tentativi ad oggi sono falliti e noi, come amministratori, siamo obbligati a prendere contezza di elementi che peraltro entro Natale andremo a votare (progetto Pers)”.

“Quello che è tristemente emerso è che l’amministrazione, contrariamente a quanto le piace affermare, pare disposta a lasciare quell’area così come si trova per diversi anni, rimandandone la programmazione urbanistica al Pug su cui, peraltro, essa stessa è in grave e colpevole ritardo – prosegue l’opposizione riminese -. E’ poi emerso che l’amministrazione si rifiuta di motivare la asserita insussistenza di interesse pubblico all’approvazione del progetto, trincerandosi dietro un “no” privo di ragioni ed evitando di controbattere alle osservazioni e alle analisi puntuali fornite dal privato, che a oggi, rimangono gli unici elementi di istruttoria con cui possiamo confrontarci”.

“A noi interessa riqualificare quell’area (anche se non a ogni costo ovviamente) e ci interessa che l’individuazione dell’interesse pubblico non avvenga in modo arbitrario e iniquo. E soprattutto non motivato. Si rischierebbe di “confondere” l’interesse pubblico con quello politico. Le conseguenze di un simile modello di governo sarebbero pericolosissime per la città. Lo sono, anzi. E lo sono già state in passato. Ci auguriamo che il sindaco voglia distinguersi; diversamente non farebbe altro che giustificare i processi alle intenzioni che da più parti gli vengono mossi in città”.