Ex nuova Questura, la proprietà incontra i cittadini. "Dal Comune tutto tace, la gente deve sapere"

Nuova puntata sulla vicenda che vede coinvolta l'area dell'ex nuova Questura di Rimini. Giovedì pomeriggio (28 settembre), dalle 17 alle 18 davanti all0immobile di via Ugo Bassi, Ariminum Sviluppo Immobiliare incontrerà i cittadini riminesi che vorranno conoscere gli sviluppi relativi al progetto RiminiLife, presentato al Comune dieci mesi fa e "che nella sostanza non è stato ancora possibile discutere con l’amministrazione", dice la proprietà. Sul tema durante le scorse ore era intervenuto anche il gruppo consiliare della Lega, annunciando che verrà convocata una commissione di controllo e garanzia invitando i soggetti interessati nel tentativo di comprendere meglio gli elementi della vicenda.

“Per il sindaco – dice Marco Da Dalto, responsabile del progetto RiminiLife - non c’è interesse pubblico in una proposta che riqualifica l’area e la sottrae a un degrado pericoloso per la città; una proposta studiata da professionisti e completa di informazioni che propone verde pubblico, funzioni pubbliche e private, con un equilibrio economico ovviamente fondamentale. Abbiamo recapitato al comune anche un aggiornamento del progetto, ma tutto tace. Per il sindaco c’è invece l’interesse pubblico nel costruire residenze sociali e pubbliche destinate anche a famiglie fragili che si affacceranno su un’area del genere, con la Regione che finanzia e tace pure lei su questa che, secondo noi, è una enorme forzatura. Rimandare al Pug ogni scelta significa lasciare tutto così per altri 7-8 anni. Al presidente Bonaccini, al sindaco e a tutti i consiglieri che lo appoggiano, chiediamo se si sentirebbero sicuri ad abitare con le loro famiglie e se lasciare per anni la situazione immutata sia la risposta giusta per i cittadini che vivono qui”.

Asi incontrerà periodicamente i cittadini che chiedono una soluzione. Giovedì aggiornerà coloro che interverranno su come intende agire per opporsi a un esproprio avviato, nonostante la disponibilità a cedere gratuitamente le aree.

“Serve anche - conclude Da Dalto - chiarezza sui termini: il sindaco dimentica volutamente di citare quanto complessivamente previsto nel progetto RiminiLife e parla solo di mega centro commerciale a proposito di un supermercato di 1500 metri quadrati; parla di centro logistico quando il progetto chiarisce che non lo è, mostrando quanto meno di non aver letto quello che dieci mesi fa abbiamo presentato. Crediamo legittimo trasmettere direttamente alla gente la nostra posizione e ci renderemo disponibili sistematicamente per coloro che vorranno ascoltare la versione di Asi".