Ex sede Inpdap, iniziano i lavori per la succursale del liceo. In attesa dell'edificio rotazione delle classi

L’obiettivo è quello di avere l’edificio pronto subito dopo le vacanze di Natale. La Provincia di Rimini è entrata in possesso dell’immobile dell'ex sede Inpdap di Rimini, in via Dalla Chiesa, e ha avviato le procedure e le attività per realizzare le undici aule scolastiche destinate, nell’immediato, a ospitare gli studenti del Liceo Scientifico Einstein, come noto interessato dai lavori di adeguamento sismico dei corpi B ed E del complesso (finanziati con i fondi del Pnrr) e, successivamente, classi di altri istituti scolastici che saranno interessati da analoghi lavori di manutenzione straordinaria.

Nel frattempo ci sarà però da gestire, in questi primi mesi di scuola, la situazione delle classi all’interno dell’attuale sede del liceo. Proprio su questo tema dopo un incontro già tenuto lo scorso giovedì, nella giornata di mercoledì (6 settembre) ci sarà un nuovo confronto tra Provincia e direzione scolastica. Come spiega il consigliere Giuliano Zamagni, che sta seguendo in prima persone l’evoluzione dei lavori: “Come Provincia abbiamo dato la disponibilità per un contatto stretto e continuo di collaborazione con la scuola, un dialogo anche con l’impresa che sta lavorando per avere tutti gli aggiornamenti. Fino alle vacanze di Natale i ragazzi rimarranno nella sede centrale e materialmente sarà il dirigente a gestire gli aspetti didattici, è possibile come avvenuto in passato che ci sarà una rotazione con le classi nei laboratori o palestra. Ma si lavora per la soluzione migliore”.

Il passaggio condurrà, nel più breve periodo di tempo possibile, alla risoluzione del problema della temporanea mancanza di 11 aule didattiche del Liceo Scientifico “A. Einstein”. L’esecuzione degli interventi ha comportato l’impossibilità, per la durata dei lavori, di utilizzare alcune aule didattiche del Liceo Scientifico, rendendo così necessario reperire nuovi spazi dove trasferire temporaneamente parte della popolazione scolastica e garantire la continuità didattica in spazi adeguati.

L’immobile di via Carlo Alberto dalla Chiesa, in precedenza occupato dagli Uffici dell’Inpdap, è stato scelto in quanto ritenuto idoneo per posizione (non distante dall’Einstein e quindi raggiungibile agevolmente da studenti e insegnanti senza la necessità di fruire di ulteriori trasporti), di costruzione relativamente recente (fine degli anni Novanta) e in buono stato di conservazione così da prestarsi ad essere convertito all’uso scolastico con tempi di esecuzione e costi di realizzazione ridotti.

“Abbiamo un interesse sull’immobile anche per funzioni future – spiega il consigliere Zamagni -, per ora la Provincia sarà in locazione, ma abbiamo ragionato anche un domani su un possibile acquisto dell’immobile. I tempi però saranno, per questioni burocratiche, più lunghi”. Questa operazione consentirebbe così alla Provincia di dotarsi di una struttura, situata in posizione strategica e che, terminati i lavori all’Einstein, tornerà utile per altre esigenze in chiave scolastica provinciale, garantendo così un importante margine di manovra.